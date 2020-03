Els municipis altempordanesos desinfecten els espais públics

La major part dels ajuntaments dels munipis de la comarca de l'Alt Empordà han començat, aquesta setmana, les tasques de desinfecció dels espais públics amb més afluència de gent, com ara l'entorn de comerços, contenidors, dispensaris mèdics, zones infantils i mobiliari urbà. Segons han explicat alcaldes i alcaldesses, se segueixen les recomanacions per emergència sanitària de coronavirus del Dipsalut i dels centres d'atenció primària (CAP).

Els operaris van equipats amb mascaretes, guants i ulleres per abocar el producte, que és majoritàriament aigua i lleixiu. Disposen, també, d'ampolles de gel hidroalcohòlic per a la contínua desinfecció de les mans. L'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, detalla el desplegament que s'ha fet al seu municipi: "Tenim 5 equips de neteja per desinfectar 800 contenidors, les voreres i el mobiliari urbà, a més les dependències municipals, els exterios del CAP, policia local i casal de jubilats".

Alguns alcaldes volen anar més enllà, com el batlle de Darnius, Josep Madern, el qual s'ha plantejat desinfectar tots els carrers del municipi. "Afortunadament, no hem tingut cap cas, però estem valorant desinfectar tots carrers", ha dit Madern. A Castelló d'Empúries, han rebut assessorament del Servei de Control de Mosquits.

Montse Mindan, l'alcaldessa de Roses, explica que han centrat bona part de la neteja i desinfecció en la via pública. "Tenim cura del mobiliar urbà que es pot tocar més", ha comentat Montse Mindan, mentre l'alcalde del Port de la Selva, Josep Maria Cervera, ha exposat com han gestionat des del seu ajuntament aquest servei: "Ho hem encarregat a Foment, que és qui fa la neteja viària".

Cada municipi pren mesures estrictes per evitar infeccions i contagis en espais públics. Consol Cantenys, alcaldessa de Vilafant, ha afirmat: "Ens hem centrat en les voreres amb més afluència de gent". I, des de molt a prop, Júlia Gil, alcaldessa d'Avinyonet de Puigventós, ha indicat que, "diàriament, es fa neteja amb hipoclorit de sodi els espais públics".