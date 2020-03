Neva a l'Alt Empordà, la Garrotxa, el Ripollès i la Cerdanya

A parat un moment la nevada a #lamolina mireu quina postal de nadal a 1650m ara -1,5 , faig gir de la cam fins #latauleta ???????? #meteo #324eltemps #nevadaconfinats pic.twitter.com/wWnX6VzSJX — Àlex Van der Laan (@alexmegapc) March 26, 2020

Lamés indrets de lesSi ahir es va centrar en zones on és més habitual com el Ripollès i la Cerdanya.Avui el matí ja s'han pogut veure els primersTambé neva a Ripoll o Das, segons informa el Meteocat., el Puig de les Canals està ple de neu:Aquest és l'aspecte de, aquest matí:A latambé hi ha començat a caure neu, per exemple, hi ha hagut una enfarinada a la Cantina, a Riudaura.La cota volta els 600 metres però es poden veure nevades per sota d'aquesta altura, segons el Servei Meteorològic de Catalunya.LesLa situació meteorològica està deixant també un. Les temperatures també es mantenen molt baixes.Les mínimes per exemple s'han mogut en registres més típics del mes de gener o febrer.Aquest segon dia de nevades coincideix amb una situació deAixò provocarà que moltes de les instantànies que es vegin d'avui siguin fetes des de balcons de les cases o les finestres de molts habitatges, ja que la gent no pot sortir al carrer.Els gruixos de les nevades seran destacables al, on ja haurà nevat per segon dia consecutiu.Aquest és l'aspecte de laEn altres punts de les comarques de Girona, lesA Calonge aquest matí per exemple, ha quedat tot ben blanc arran d 'una calamarsada.A partir de demà tot i que podrà caure pluja en punts de la demarcació, ja no hi haurà nevades a cotes menys habituals.