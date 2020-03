La Fundació Salut Empordà obre una web per donacions econòmiques per lluitar contra el coronavirus

La Fundació Salut Empordà (FSE) ha posat en marxa una web per a recaptar diners per lluitar contra el coronavirus. El portal és possible gràcies a un projecte solidari més ambiciós que s'anomena Contraelcoronavirus.org, en què també hi participen altres hospitals catalans, entitats del tercer sector i ONGs.

A través de l'enllaç www.contraelcoronavirus.org/fundaciosalutemporda, tothom qui ho vulgui pot fer una aportació econòmica a la FSE. L'entitat s'ha marcat l'objectiu d'arribar als 50.000 euros recaptats, que destinarà a la compra de material sanitari per als seus centres i a cobrir les despeses extraordinàries derivades de la crisi del COVID-19, com poden ser l'atenció als pacients aïllats o el suport psicològic als professionals.

Per a fer una aportació econòmica només cal tenir una targeta de crèdit o dèbit i la plataforma permet fer donacions a partir de 25 euros. En el cas que es necessiti, el donant pot obtenir un certificat fiscal.

Més donacions

A banda d'aquesta campanya per a canalitzar les aportacions econòmiques, des del 18 de març que la Fundació Salut Empordà ha rebut una cinquantena de donacions de material sanitari i productes d'alimentació procedents d'empreses, entitats i particulars, la majoria dels quals de l'Alt Empordà.

També ha rebut una trentena d'oferiments de particulars i empreses que es posen a la disposició de l'entitat per a desenvolupar tasques de voluntariat. Entre ells destaquen les persones que s'ofereixen a cosir mascaretes, que arriben a la xifra de 25.