Un veí de Llers imprimeix en 3D des de casa, de forma altruista, material sanitari

Enric Arbat és un veí d'Hostalets de Llers molt aficionat a les impressions 3D, una passió que compagina amb el seu interès per la construcció de peces dissenyades per ell mateix. En descobrir que a l'Estat existia el projecte coronavirusmakers.org, una campanya per mobilitzar voluntaris que a casa seva tinguessin impressores 3D, ell no es va voler quedar quiet i es va oferir a fer allò que fos més necessari, ja que a casa seva té tres impressores 3D. «En aquest grup, que a Catalunya està avalat pel Departament de Salut, hi ha molta gent aficionada a les impressores 3D. T'has de registrar, et demanen quines màquines tens i quanta producció pots fer. Estan molt ben organitzats», assenyala Enric Arbat, que és mecànic de professió.

En el seu cas, la gestió es fa a través d'un grup de Telegram que es diu CV19_FAB_GIRONA. A ell li han fet arribar uns fitxers on consten els prototips de material sanitari per imprimir, un material molt necessari per als hospitals, perquè els professionals de la salut estiguin protegits del contagi de coronavirus.

Enric Arbat compta amb el suport de la seva família per fer aquest treball altruista. I es dona la circumstància que, en ella, hi ha el responsable TIC de La Salle Figueres, Pau Arbat, el qual pot ajudar en la producció gràcies a les impressores 3D cedides per l'escola.

En l'àmbit educatiu, també és de destacar que un grup de professors i professores de Tramuntec, una associació altempordanesa sense ànim de lucre en defensa i promoció de l'educació tecnològica, s'ha afegit a la crida per fabricar viseres i també alguns tiradors de manetes de portes i finestres per a hospitals, també sota la coordinació del grup de Telegram CV19_FAB_GIRONA. Els responsables de Tramuntec expliquen que es fan servir tots els mitjans disponibles, les impressores 3D pròpies i les dels centres educatius en els quals treballen, i que hi ha una comunicació directa a través del xat.