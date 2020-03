L'administració electrònica manté l'activitat ordinària del 75 % dels ajuntaments

En el context excepcional generat arran del confinament pel coronavirus, l'activitat a la majoria de corporacions locals de les comarques gironines es manté gràcies a les noves tecnologies i les possibilitats que ofereix el teletreball. Aquest és el cas de la Diputació de Girona i del seu grup institucional. I també és així per a 166 ajuntaments gironins de fins a 10.000 habitants als quals la Diputació, amb el servei eMunicipis, ajuda a fer la transició cap a l'administració electrònica. En aquesta situació de confinament, el personal d'aquests consistoris continua gestionant serveis bàsics com ara el registre i els expedients, per mitjans telemàtics, des de casa. Aquestes corporacions representen un 75 % del total d'ajuntaments de les comarques gironines i l'Alt Empordà.

El servei eMunicipis va néixer el 2012, com a iniciativa de la Diputació de Girona, amb l'objectiu de millorar l'ús de les noves tecnologies per facilitar la transformació digital als ajuntaments de la demarcació. El projecte es va impulsar amb la col·laboració del Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC). Les proves pilot van començar en quatre municipis: la Vall de Bianya, la Cellera de Ter, Fornells de la Selva i Riudellots de la Selva. Al cap de cinc anys, el model es va desplegar arreu de Catalunya. La Diputació de Barcelona va incorporar-lo el 2017 i la Diputació de Lleida actualment n'està ultimant la implementació. D'altra banda, la Diputació de Tarragona n'està incorporant criteris a un model propi ja actiu.

El projecte es basa en l'ús de les eines desenvolupades pel mateix Consorci AOC i d'una eina de gestió d'expedients electrònics impulsada amb la metodologia de treball e-SET. Els ajuntaments disposen gratuïtament d'aquests instruments, que faciliten l'accés a documentació, agiliten els tràmits i augmenten l'eficiència, el control intern i la transparència.

Catalunya té 947 municipis, dels quals el 78 % (739) tenen una població de menys de 5.000 habitants i recursos molt limitats. En el cas de les comarques gironines, el 98 % dels 166 ajuntaments que participen a eMunicipis tenen menys de 5.000 habitants. Atenent aquest escenari, eMunicipis permet a aquestes corporacions locals compartir el mateix sistema de treball i crear una xarxa que els enforteix. Amb aquesta intenció i a fi d'incentivar la participació, l'Oficina de Suport a l'Administració Electrònica de la Diputació de Girona ha creat el lema «Som eMunicipis».

A la comarca de l'Alt Empordà, els municipis que formen part d'eMunicipis són 55:

Agullana

Albanyà

L'Armentera

Avinyonet de Puigventós

Bàscara

Biure

Boadella i les Escaules

Borrassà

Cabanelles

Cabanes

Cantallops

Capmany

Cistella

Colera

Darnius

Espolla

El Far d'Empordà

Fortià

Garrigàs

Garriguella

La Jonquera

Lladó

Llers

Maçanet de Cabrenys

Masarac

Mollet de Peralada

Navata

Ordis

Palau de Santa Eulàlia

Palau-saverdera

Pau

Pedret i Marzà

Peralada

Pont de Molins

Pontós

Portbou

Sant Climent Sescebes

Sant Llorenç de la Muga

Sant Miquel de Fluvià

Sant Mori

Sant Pere Pescador

Saus, Camallera i Llampaies

Terrades

Torroella de Fluvià

La Vajol

Ventalló

Vila-sacra

Vilabertran

Viladamat

Vilafant

Vilajuïga

Vilamalla

Vilamaniscle

Vilanant

Vilaür



Fa justament unes setmanes, gràcies a eMunicipis, la Diputació de Girona va ser guardonada a Madrid en la desena edició dels premis CNIS (Congrés Nacional d'Innovació i Serveis Públics), juntament amb les diputacions de Barcelona i Lleida i el Consorci AOC. Els Premis CNIS són tot un referent en l'àmbit estatal i reconeixen anualment els projectes més innovadors de les administracions públiques.