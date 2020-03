«Tot anirà bé» Els més petits pengen a les façanes colorits cartells amb missatges d'ànim

Les xarxes socials han servit de pont per a una iniciativa pensada per als més petits de la casa, que de mica en mica es fa visible en més façanes. Es proposa als pares fer algun cartell o pancarta amb ells per penjar de les terrasses o posar a les finestres o els balcons. Així, si veuen a les façanes dels veïns que hi ha cartells com els seus, s'animaran a pensar que en aquella casa també hi ha un altre nen passant pel mateix que ells.

La proposta inicial és fer un cartell semblant al que pengen a Itàlia amb un arc de Sant Martí i un missatge d'ànim: «Tot anirà bé» o «Tot sortirà bé». També es proposa escriure algun missatge d'agraïment al personal sanitari. Carrers de l'Alt Empordà s'estan començant a omplir aquests dies d'originals arcs de Sant Martí plens de colors i missatges d'esperança, enmig de tot l'ambient enrarit que suposa viure confinats per coronavirus.