La violència masclista i el confinament obligatori amb l'agressor

"Hi ha situacions que pot ser com estar en una presó" EMPORDA.INFO

Confinar-se a casa segurament sigui una bona opció per intentar frenar la propagació del coronavirus però no és així per a les dones víctimes de violència masclista, que estan obligades a conviure amb el seu agressor.

"L'espai públic sempre ha estat vetat per la dona i la llar ha sigut sinònim d'espai segur, però no sempre és així, per moltes persones això es pot convertir en una presó", explica la sociòloga membre d'Igualtat Creativa, Mireia Selva. En aquesta situació de confinament obligatori i incertesa laboral, social i sanitària, sembla evident que "ens podem trobar un augment de violència, ja que la gent està molt tensa", assegura Selva. Susana Bosch, del SIAD de Figueres, hi està d'acord, "és difícil especular què ens trobarem, però hi haurà casos dramàtics amb dones i infants, segur".

El confinament pot potenciar que les dones no es vegin amb la suficient força per explicar la seva situació de violència i que l'aïllament social els hi suposi una indefensió. "Que l'espai públic i on es prenen les decisions sigui dels homes, fa que la dona, si diu el que passa a dins de casa, pateixi un càstig social, per parlar de coses 'que no es parlen'", Selva planteja que això s'accentua quan "has d'estar confinada".

Des del SIAD de Figueres continuen treballant aquests dies, adaptant-se al teletreball. Tal com explica la seva coordinadora, Susana Bosch, això "dificulta el servei" i les consultes i seguiments s'han de fer per telèfon o correu electrònic, "la funció ara és contenir amb els professionals", explica Bosch.



Xarxa de suport

En aquests moments, on per una altra part s'està motivant la complicitat veïnal, les expertes també fan una crida perquè les víctimes de violència de gènere puguin comptar amb això com a xarxa de suport. "És important recuperar la xarxa veïnal, el que estaria molt bé és que s'hi quedés quan tot això passi", demana Mireia Selva.

Per una altra part, l'Institut Català de les Dones (ICD) ha engegat la campanya "Establiment segur contra la violència masclista" perquè les dones comptin al llarg del confinament amb el suport i complicitat dels comerços per trucar al 900900120. L'Ajuntament de Figueres ha col·laborat fent una crida als negocis de la ciutat perquè posin l'etiqueta facilitada per l'ICD a les seves façanes.

A nivell estatal han sorgit altres iniciatives que busquen protegir en formar de xarxa a les víctimes de violència masclista. És el cas de l'del Govern de les Illes Cànaries i la seva. Amb la complicitat dels dos, les dones que es vegin necessitades de rebre ajuda, podran anar a la farmàcia i demanar una "mascarilla 19". Automàticament, la persona que l'atén sabrà que està davant d'una víctima de violència masclista, trucarà al 112, dirà que ho fa per un incident de "Mascarilla-19", i(DEMA) de l'arxipèlag.

L'ICD ha reorganitzat els seus serveis i manté actualitzada la seva pàgina web en tot moment, "per poder garantir l'atenció a les dones en situació de violència masclista durant els dies que duri el confinament". Així, es reforça l'assistència a través del telèfon 900.900.120 i per correu electrònic 900900120@gencat.cat, "aquest sistema pot ser més operatiu quan la dona es troba confinada amb l'agressor", indica l'ICD.

El Ministeri d'Igualtat ha publicat una Guia d'Actuació per a dones que estan patint violència de gènere en situació de permanència domiciliària de l'estat d'alarma pel covid-19, on fan un recull de consells i recursos que es poden aprofitar. Entre d'altres, el servei 24 hores del 016 o el correu electrònic 016-online@mscbs.es o l'assistència psicològica per Whatsapp als telèfons 682.916.136 i 682.508.507.



No seran sancionades

Davant d'una situació de perill, el Ministeri d'Igualtat insta a la víctima a "abandonar el domicili si és possible i trucar a la policia". En aquest cas, "no seran sancionades per no respectar l'estat d'alarma", tal com indica la Guia d'Actuació especifica per la situació del covid-19, publicada a la pàgina web del Ministeri.

Des del SIAD de Figueres informen que la Generalitat ha habilitat recursos d'allotjament d'urgència "però estan centralitzats a Barcelona", lamenta Bosch. Actualment hi està treballant per poder disposar d'un recurs municipal que es pogués utilitzar si es denuncia.