El confinament ens empeny a l'ús de noves tecnologies per mantenir el contacte

Les aplicacions per mantenir converses en grup, com Go to meeting, HouseParty, Meet.jit.si, Microsoft Teams, Zoom o el Hangout Meeting, aquests dies comencen a treure fum. Sens dubte, el confinament ha canviat la manera de comunicar tant en l'àmbit professional com en el personal. Com a éssers socials, els humans necessitem estar en contacte amb els nostres: sortir a fer el toc amb els amics, anar a dinar amb la família el diumenge o parlar amb el veí a l'ascensor. Durant el confinament, es veuen mostres d'aquesta necessitat d'estar en contacte. Alguns ho han fet sortint a passejar excessivament el gos, per saludar, de lluny, a qualsevol que poguessin trobar. Altres han sortit als balcons a jugar al bingo, fent classes d'estiraments en comunitat o compartint el seu art, com la Susanna Pérez de Figueres, que va animar a tot el barri cantant des del seu balcó.

Però per a poder mantenir el contacte amb l'entorn físicament menys proper, les pantalles s'han convertit en l'element indispensable. La família de la Núria i en Jaume, com moltes altres, fa dies que utilitzen les videotrucades de WhatsApp per parlar amb pares, avis i germans, menys amb els besavis, que mantenen les trucades convencionals. En Jaume, de moment, utilitza els grups de WhatsApp per coordinar la feina. La Núria, professora de secundària, parla amb els seus alumnes a través de Classroom, una aplicació de Google on es pot combinar fàcilment la proposta de tasques i penjar arxius, i d'e-mail. L'Elna, la filla de la Núria i en Jaume, utilitza, el Hangout per parlar amb les amigues.

Si fins ara els joves estaven enganxats al mòbil, ara encara més. La Viky Ereñú, de 17 anys, explica que parla amb les seves amigues a través de WhatsApp i Instagram, com sempre. Però curiosament confessa que aquests dies, a través de les històries d'Instagram, amb les preguntes, enquestes i cadenes, ha començat a parlar amb gent que normalment «no t'hi portes tant». La Míriam, de 20 anys, diu que continuen utilitzant les xarxes socials. Per fer treballs en grup de la universitat, fan servir l'Skype, i a l'hora de parlar amb el professor, el Microsoft Teams. La Carla, de 23 anys, confessa que a més, per passar l'estona, entre els amics, es proposen nominacions a fer coses «dibuixar tomates, xutar rotllos de paper higiènic o a fer de monitor de gimnàstica en línia, o altres classes perquè la resta els seguim». I com que no poden quedar per fer el toc o sopar, es fan videotrucades que s'allarguen hores.

La gent gran, més connectada



Fins ara, alguns residents del centre Toribi Duran de Castelló d'Empúries, que tenien famílies a molta distància, havien contactat puntualment amb ells a través de videotrucades o Skype. Arran de la situació de confinament pel coronavirus, el Toribi Duran ha engegat, gairebé de manera improvisada, un projecte de comunicació entre els usuaris i les seves famílies que ha resultat ser un èxit i, alhora, un canvi social en la comunicació amb la gent gran. «Els familiars que venien de manera freqüent continuen amb les visites virtuals, i aquelles famílies que venien menys sovint, majoritàriament, ara contacten més sovint amb els seus familiars i fins i tot s'envien més fotos a través del WhatsApp».

La Núria Butinyà, directora de la residència, i la Laura Guerrero, treballadora social, expliquen que quan es va indicar la prohibició d'anar a veure els avis a les residències «vam preguntar a les famílies si volien contactar a través de videotrucada, i si és així, amb quina freqüència». A partir d'aquí, es va organitzar un calendari fix, tot i que els residents més autònoms «fan videotrucades quan ho demanen». El projecte inclou a la majoria de la gent gran de la residència i solen fer videotrucades cada dos o tres dies. Els usuaris del Toribi Duran poden parlar amb els seus familiars des de l'habitació, i de manera privada.

Laura Guerrero afirma que la gent gran són persones «molt valentes», amb una història a l'esquena que inclouen situacions de guerra i postguerra, i poder parlar amb els seus familiars en aquesta situació és una alegria per a ells.

Les reunions de feina

Són moltes les empreses que aquesta setmana passada van perdre la por al teletreball. Ordinadors, mòbils i aplicacions per fer videotrucades en grup són, per ara, l'eina de treball que està permetent que continuïn la seva activitat tot i el confinament. Àngels Yécora, agent de patents, va facilitar al seu equip un programa perquè puguin treballar des de casa, i ella, ho fa amb l'escriptori remot. Les reunions les segueixen fent, però per Skype.

L'escola Acting ja havien iniciat un recorregut en classes en línia amb els seus alumnes a través de plataformes, com el Zoom o l'Skype, i ara ho amplien a més membres i a altres grups, com el de teatre. Ernest Ollero, director de l'escola, confessa que amb el grup de teatre «mantenir les classes en línia ens permet seguir passant text i no perdem el ritme».