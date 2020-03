Roses informa de les instruccions que s'han de seguir en la gestió de residus

L'alcaldessa de Roses ha aprovat un Ban municipal on es contemplen les instruccions i mesures que la ciutadania ha de contemplar en la gestió de residus, d'acord a l'Ordre SND/271/2020 del Ministeri de Sanitat. La necessitat que totes les bosses d'escombraries s'introdueixin en el contenidor corresponent i no es deixin a la via pública, com ha de ser el maneig domiciliari dels residus generats per persones en quarantena o amb positiu de coronavirus, on es llencen guants, mascaretes i mocadors, o a quin contenidor es diposita cada tipus de residus, són algunes de les indicacions que recull el Ban.

Pel que fa a la neteja de contenidors i via pública, l'Ajuntament de Roses ha adaptat el servei municipal de neteja per adaptar-lo a la situació pel coronavirus, intensificant des de la setmana passada la desinfecció de contenidors i boques de contenidors soterrats amb sistemes de pressió d'aigua i la incorporació de nous detergents, lleixius i productes desinfectants específics, i augmentant també la freqüència de neteja d'aquests elements, vies públiques més transitades i mobiliari urbà.