A l'espera de ser repatriats en breu del creuer MSC Fantasia

Quan el passat 3 de març, Rogeli Lacaci, de 75 anys, i la seva dona Montse Domíngez, de 71, de Roses, van iniciar un viatge que els portaria a Brasil per celebrar els seus 50 anys de casats, poc es devien esperar aquest final de trajecte: «atrapats» en el creuer MSC Fantasia al port de Lisboa, sense poder desembarcar i a l'espera de ser repatriats pel Govern Espanyol, cosa que podria passar aquest mateix dimarts. A hores d'ara, però, es troben confinats en el seu camarot, amb les maletes a punt i pendents de ser repatriats, tal com els han anunciat. Estan alarmats perquè aquest dilluns passat un dels passatgers que havia anat en el creuer, i que havia pogut desembarcar aquell dia a Lisboa, ha donat positiu a la prova del coronavirus, segons ha comunicat l'Autoritat Nacional Sanitària de Portugal. També asseguren que ningú els informa en absolut. La parella rosinca no està sola en aquest malson. En total, dins el creuer hi ha ara 1.338 persones de trenta-vuit nacionalitats. D'espanyols, que tingui constància la parella rosinca, només són sis: ells dos, tres barcelonins i una persona de Badajoz.