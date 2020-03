L'Ajuntament de Figueres suspèn el mercat dels dissabtes

L'Ajuntament de Figueres ha pres la decisió de tancar el mercat de la fruita i verdura dels dissabtes. Aquesta situació és temporal, segons asseguren, i s'allargarà durant tot l'estat d'alarma pel coronavirus.



Tanmateix, el consistori assegura que el mercat dels dimarts i els dijous seguirà obert per tenir cobert un dels serveis de primera necessitat: l'alimentació. En aquesta línia, el consistori recorda que les parades estaran obertes de vuit del matí a dos quarts de dues, i que estaran situades de tal manera que garanteixin la distància mínima de seguretat.



Per últim, l'Ajuntament de Figueres fa una crida a la població per recordar que els compradors també han de mantenir la distància d'un metre de seguretat i procurar seguir les mesures d'higiene. La setmana passada, paradistes habituals explicaven que la majoria de la clientela ja venia preparada amb guants i mascaretes.





? ATENCIÓ! El mercat del dissabte de fruita i verdura se suspèn temporalment durant l'estat d'alarma. ??



El dels dimarts i dijous es manté ???? pic.twitter.com/2XCzMNMjWm — Ajuntament de Figueres (@ajfigueres) March 24, 2020