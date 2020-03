Els grups de WhatsApp ajuden les persones que no poden anar a comprar

A la gran majoria de pobles de la comarca s'han organitzat voluntaris, i de maneres semblants. El jovent es mobilitza per tenir cura dels més grans, com una gran família. A través dels grups de WhatsApp dels mateixos pobles, es van explicant les vivències i també, si necessiten comprar alguna cosa.

A Palau de Santa Eulàlia, explica l'alcalde, Xavier Camps, que «la gent avisa pel WhatsApp del poble si els cal res, i els joves s'organitzen per, si s'escau, anar a buscar medicines o anar a comprar». Com a la majoria de llocs, és el jovent qui dona un cop de mà als seus veïns i els van a comprar aliments i productes al supermercat, perquè a Palau de Santa Eulàlia no hi ha cap botiga. A Vilamaniscle, tampoc hi ha botiga, i Margarita Gómez, veïna del poble, explica que «anem a Garriguella a fer les compres diàries de pa, carn... i a les grans superfícies de Figueres a comprar la resta. Aquí els joves també s'han ofert a anar a comprar. Des de l'Ajuntament, hi ha voluntaris que compren per als avis o per a gent que no pot desplaçar-se. De moment, però, entre l'agutzil i els regidors de l'Ajuntament estan cobrint les necessitats. La regidora Sílvia Pifarré explica que «potser hauran d'estirar els voluntaris de la borsa a mesura que passin els dies».



Horari restringit

A Albanyà, per exemple, en Jordi Ponjoan, de la Rectoria – i botiga, i alberg, i bar...–, ha enviat un missatge de WhatsApp al grup del poble que diu: «La botiga de la rectoria estarà oberta de 6 de la tarda a 9 del vespre per si algú necessita queviures. També podeu fer encàrrecs per WhatsApp o al mail de la Rectoria. Demà baixo a Figueres a comprar!». Tot seguit es fa un llistat de productes que els veïns van demanant. «No patiu pel pa, he aconseguit que el proveïdor subministri Albanyà, encara que han hagut de tancar. Per cert, acabo de fer una fornada, està calent!». Més endavant uns altres missatges: «Hola, poble, si voleu ous de gallines lliures, aquesta tarda a les 4, aproximadament, en reparteixo per les cases! Correu, que s'acaben!».