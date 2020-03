Empreses comercials i turístiques de l'Alt Empordà confien en la garantia dels ERTOs

De les mesures econòmiques decretades pel Govern espanyol ha destacat sobradament la flexibilitat pels ERTOs (Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació), una mesura «excepcional» que suposa una suspensió del contracte «temporal» o una reducció de jornada durant «el període excepcional de duració del Covid-19», especifica el Decret. Encara que Treball no dona dades per comarques, hi ha bastants empreses de l'Alt Empordà que han iniciat la seva tramitació o n'estudien l'aplicació per l'afectació que té la pandèmia del coronavirus en la seva activitat.

L'ERTO pot ser aplicat a tota la plantilla o a una part, però l'empresa està obligada a reincorporar-la sota les mateixes condicions. Les persones afectades passaran a cobrar, per situació d'atur, el 70% del seu sou, independentment de si tenien dret a prestació i sense que els hi computi. Hi ha empreses que assumiran el 30% restant perquè quedi un sou complet. Aquesta mesura «ha de permetre salvar les empreses», consideren des de la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG), «segur que es prefereix no fer-ho, però és la manera de garantir la quantitat de feina», explica el portaveu, Xavier Soy.

Tal com assenyala el president de TAX, Joan Gironella, «és fàcil gestionar els ERTOs pels establiments assenyalats com a 'causa de força major' (comerç, perruqueries, hostaleria...), però no és tan fàcil en els altres negocis afectats. Hi ha una casuística molt important que ni les autoritats tenen clara». De moment, a Catalunya, s'han sol·licitat més de 25.000 ERTOs, segons informa Departament de Treball, dels quals 2.639 són a la demarcació de Girona, que suposen uns 18.408 afectats.



Sectors molt afectats

«Portem 237 ERTOs tramitats a la comarca», informen des de TAX. «A l'Empordà, tenim unes característiques que ens afecta més, hi ha molt comerç i molta hostaleria, hotels... tot relacionat amb el turisme. En zones industrials això no passa», remarca el seu president. Per una altra part, des del sindicat IAC tenen constància que a la comarca «estan fent ERTOs hotels i càrnies, i suposem que comerç i altres indústries s'estan afegint. És un degoteig constant».

Bianca Burlui fa dotze hores setmanals com a cambrera i la setmana passada li van comunicar que tramitarien l'ERTO. Reconeix que «ha sigut com un cop» però, «de moment, estic mig tranquil·la i puc anar tirant». Li preocupa que com «és tot molt nou», falta informació, «n'hi ha molta, però cap és concreta». Una sensació semblant és la que mostra un altre professional del sector de l'hostaleria a la comarca. El jove figuerenc de 24 anys, que prefereix no dir el seu nom, explica que la notificació de l'ERTO «a tots ens va semblar just». Detalla, però, que «ens trobem en un punt d'incertesa, de no saber molt bé com funciona ni quin tant per cent del sou cobrarem a final de mes».

La patronal veu «molt positiva» aquesta mesura, tot i que «caldrà veure les interpretacions que farà l'Administració. Si no es tramita l'ERTO, s'haurà d'arribar a acords amb treballadors», adverteixen des de la FOEG. Lamenten que no queda clara la normativa i que és «molt important» determinar el criteri per acceptar els ERTOs.

Lluís Casteys és botiguer a Figueres i aquests dies està treballant per «minimitzar la despesa» de la seva empresa, «negociant amb els propietaris dels locals; el banc, i els proveïdors», ja que «tot el comerç parat, són zero ingressos». Tot i que les mesures del decret espanyol referents als autònoms li semblen bé, «perquè almenys no pagues la quota», no creu que siguin suficients per salvar el comerç «que ja està prou tocat» i veu amb preocupació que «pel camí perdrem alguna botiga». La Generalitat va anunciar ajudes de fins a 2.000 euros per als autònoms, però Casteys diu que «he de parlar-ho amb el gestor perquè no estava clar».



Temporada turística

Des d'UGT recorden que «el decret permetia tenir unes condicions mínimes per un sector amb molta precarietat», com és el cas dels fixos discontinus. El sindicat ha denunciat que alguns hotels de la Costa Brava «han acabat la temporada, just quan l'iniciaven o retarden l'obertura. Així, s'estalvien fer ERO temporals».

Tot i això, «hi ha l'esperança que la temporada es farà amb normalitat», diu Gironella, que creu que, «a diferència del 2008, la recuperació serà molt ràpida». Casteys, però, no ho té tan clar, «en època de crisi la gent mirarà molt el cost, sempre hi ha algú que surt gua–nyant però, curiosament, sempre solen ser els grossos».