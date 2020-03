El confinament d'alumnes, mestres i famílies de l'escola del Far, en un original vídeo

Un dels protagonistes del video de l'escola del Far. ESCOLA DEL FAR D'EMPORDÀ

Les imatges del confinament d'alumnes, mestres i famílies de l'escola del Far d'Empordà s'han recollit en un original vídeo, que ha estat possible gràcies a la implicació de tota la comunitat educativa.

Resulta que, el dijous 12 de març, tots els alumnes de l'escola del Far d'Empordà varen marxar cap a casa amb una planificació de deures curriculars per als 15 dies de quarentena decretada pel Departament d'Educació, com a mesura de seguretat per l'emergència per coronavirus.

La directora, Rosa Maria Moret, explica que, "seguint la filosofia de l'escola i per tal d'aconseguir un equilibri entre el treball acadèmic i el més manipulatiu i lúdic, una de les propostes complementàries que han rebut durant aquests primers dies de confinament, ha estat l'enviament de clips amb activitats lúdiques des de casa".

Amb tot el material rebut, les mestres s'hi han afegit i han fet un muntatge per tal que tots els alumnes poguessin compartir l'activitat. El resultat ha estat un vídeo amb la música del grup Xiula, "molt escaient en aquests dies convulsos", convé la directora de l'escola del Far.