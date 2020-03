L'Ajuntament de Roses suspèn els processos de selecció de personal fins a nou avís

L'Ajuntament de Roses ha aprovat la suspensió de tots els processos selectius de personal en curs, d'acord al Reial decret de declaració d'estat d'alarma. La suspensió es mantindrà fins que el Reial decret deixi de ser vigent.

D'acord al Reial decret 463/2020, de 14 de març, de declaració de l'estat d'alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel covid-19, pel qual s'interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments administratius de les entitats del sector públic, l'Ajuntament de Roses suspèn els processos de selecció de personal que tenia en curs actualment, que són els següents:

- Procés selectiu per a la cobertura definitiva, mitjançant contractació laboral indefinida, d'una plaça vacant de:



Oficial de primera de la brigada del cementiri municipal

Oficial de primera de la brigada d'obres i serveis

Oficial de primera d'instal·lacions esportives

- Procés selectiu per a la provisió en propietat d'una plaça de:



Cap del Departament de Serveis Informàtics reservada al torn de promoció interna.

Tècnic/a de grau mitjà en gestió econòmica.

- Procés selectiu per a la provisió com a funcionaris interins de cinc auxiliars informadors per a la temporada turística 2020 i per a la creació d'una borsa de treball per cobrir les suplències temporals que es produeixin en aquesta categoria.

- Procés selectiu per a la provisió de set places d'agent interí de la Policia Local per a la temporada turística 2020 i per a la creació d'una borsa de reposició d'agents.