L'Ajuntament de Roses i Ranura ofereixen suport a adolescents i famílies pel confinament

El servei permet orientar sobre com gestionar el confinament domiciliari.

El Servei d'Atenció a l'Adolescència que l'Àrea de Joventut de l'Ajuntament de Roses ofereix a través de l'entitat Ranura, es readapta davant l'actual situació provocada pel covid-19 i ofereix suport als adolescents i familiars que ho necessitin durant el confinament.

El Servei d'Atenció a l'Adolescència de Roses consisteix en un acompanyament individual i personalitzat dirigit a adolescents i joves, per tal que puguin rebre un suport en el seu procés vital. Davant l'actual situació, l'Àrea de Joventut posa a disposició dels adolescents rosincs i de les seves famílies aquest servei per, en cas necessari, rebre suport professional i orientar sobre com gestionar el confinament domiciliari d'aquestes setmanes.

Les persones interessades poden sol·licitar el servei a través del correu electrònic (info@ranura.org) o bé del perfil d'Instagram (@ranura_adolescencia). A continuació, l'equip de Ranura contactarà amb elles per establir una cita, que es realitzarà via telefònica o online.