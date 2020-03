Els cossos de seguretat comarcals donen suport al personal sanitari de l'Hospital de Figueres

Els cossos de seguretat que actuen a l'Alt Empordà han volgut donar el seu suport al personal sanitari, aquest dilluns 23 de març. Per fer-se sentir, diferents agents de la Guàrdia Urbana de Figueres, els Mossos d'Esquadra, el Servei d'Emergències Mèdiques i Protecció Civil s'han personat a la Ronda Doctor Arolas, al costat de l'entrada d'urgències de l'Hospital de Figueres, per proferir un aplaudiment que servis d'escalf per tot el personal del centre.



La iniciativa ha tingut lloc al migdia. En els següents vídeos es pot veure com s'ha viscut aquets moment des de les dues vessants: la dels sanitaris i la dels agents:



Pell de gallina! Moltíssimes gràcies i moltíssimes gràcies equips de primera intervenció per la gran tasca que feu ?? @GU_Figueres @mossos @emergenciescat @ajfigueres pic.twitter.com/fXwF2zA0eC — Hospital de Figueres (@HospiFigueres) March 23, 2020

??Moments d'emoció i solidaritat



??Aquest migdia la @GU_Figueres, @mossos, personal de Protecció Civil i Ambulàncies han anat a l'@HospiFigueres per aplaudir a tot el personal sanitari.



??Mil gràcies a tots pic.twitter.com/BC11OPyy6w — Ajuntament de Figueres (@ajfigueres) March 23, 2020

El gest solidari dels agents de seguretat no és un cas exclusiu de Figueres sinó que s'ha fet