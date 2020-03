El Consell Comarcal distribueix 3.062 targetes moneder a través dels ajuntaments

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha engegat un operatiu de coordinació amb tots els Ajuntaments per tal de fer arribar targetes moneder a tots els alumnes que siguin beneficiaris d'una beca menjador. S'han distribuït un total de 3.062 targetes que ara els consistoris faran arribar als tutors dels infants. Les famílies beneficiàries han rebut un missatge de text al telèfon informant d'aquesta situació i a partir d'aquest dilluns els ajuntaments s'hi posaran en contacte per fer-los arribar la targeta (que no estarà activa fins llavors).

Aquesta mesura és fruit del treball dels Departaments d'Educació i Treball, Afers Socials i Famílies per donar compliment a allò que s'estableix a l'article 8 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per respondre a l'impacte econòmic del coronavirus.

L'objectiu del sistema de targetes moneder a què s'ha fet referència és garantir als menors amb necessitats socioeconòmiques, beneficiaris d'ajuts de menjador en els nivells educatius de segon cicle d'educació infantil, primària i secundària obligatòria, la continuïtat d'aquests ajuts durant el temps que els centres educatius romanguin tancats com a mesura per a la prevenció i el control de la infecció pel SASRS-CoV-2.



Entrega de la targeta

El Consell Comarcal ha distribuït les targetes als Ajuntaments i aquests les faran arribar als usuaris amb els mitjans que considerin oportuns. En alguns casos l'entrega es farà a domicili, en d'altres es concertarà un dia i hora de recollida.

Al moment de recollir la targeta és imprescindible mantenir les mesures d'higiene adequades que es troben descrites a http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/

En el cas que hi hagi cua s'haurà de mantenir la distància recomanada i en el tracte amb el lliurador de la targeta.



Imports de càrrega de la targeta

D'entrada la targeta moneder estarà carregada amb els àpats corresponents al servei de menjador dels dies que, inicialment, resten tancats els centres educatius. La càrrega està feta a raó de 4€/dia/infant per als beneficiaris, corresponents a un àpat per cada dia lectiu que romanguin tancats els centres educatius.

Hi ha la possibilitat de recarregar més diners en cas que les mesures de tancament de les escoles i dels centres oberts es perllonguessin més enllà del període actualment estipulat. Aquesta recàrrega es farà automàticament. Per tant, els usuaris no han de llençar ni inutilitzar la targeta quan s'hagi fet servir.

Les targetes es poden fe servir en qualsevol establiment tot i que només s'haurien d'utilitzar per comprar aliments. No hi ha un import màxim temporal de despesa, més enllà del saldo màxim amb el què han estat carregades.

No cal operativa prèvia per activar l'ús de la targeta, que serà funcional a partir d'aquest dilluns, un cop lliurada es pot fer ús directament.