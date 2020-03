Els alcaldes altempordanesos inicien una campanya de suport al president Torra

Els alcaldes i alcaldesses de l'Alt Empordà van començar a fer-se sentir per les xarxes socials ahir, diumenge 22 de març, per sumar-se a la campanya de suport al president de la Generalitat, Quim Torra. Aquesta mobilització per xarxes té l'objectiu d'expressar l'agraïment per la tasca del president en la gestió de l'estat d'emergència pel coronavirus. A banda d'això, amb aquesta crida, els batlles es posen "a disposició" de Torra per la reiterada petició de confinament total, i alguns d'ells aposten per tancar el municipi si l'Estat continua sense clausurar Catalunya.



La campanya ha estat impulsada per l'alcalde del Port de la Selva, Josep Maria Cervera, també president de l'Associació de Municipis per la Independència. "Es tracta de fer saber al president de la Generalitat i del govern de Catalunya que ens té al costat i que molts alcaldes i alcaldesses del país compartim la necessitat de prendre mesures més dràstiques per minimitzar els efectes del Covid-19", explica Cervera.





President @QuimTorraiPla com a alcalde de @elportdelaselva us trasllado tot el meu suport i em poso a la vostra disposició i a la del @govern per aplicar mesures contra el #covid19. I animo a la resta d'alcaldes i alcaldesses del país a fer el mateix. #CatalunyaConfinamentTotal pic.twitter.com/XEeFlI5PwK — Josep Maria Cervera?? (@Josepmcervera) March 22, 2020

President @QuimTorraiPla com a alcaldessa de #Figueres us trasllado tot el meu suport i em poso a la vostra disposició i a la del @govern per aplicar mesures contra el #covid19. I animo a la resta d'alcaldesses i alcaldes del país a fer el mateix. #CatalunyaConfinamentTotal — Agnès Lladó Saus ??? (@ALladoSaus) March 23, 2020

President @QuimTorraiPla com a alcaldessa de @AjlaJonquera us trasllado tot el meu suport i em poso a la vostra disposició i a la del @govern per aplicar mesures contra el #covid19. I animo a la resta d'alcaldes i alcaldesses del país a fer el mateix. #CatalunyaConfinamentTotal — Sònia Martínez Juli ?? (@SniaMartnezJuli) March 23, 2020

President @QuimTorraiPla com a alcaldessa de @AjCadaques us trasllado tot el meu suport i em poso a la vostra disposició i a la del @govern per aplicar mesures contra el #covid19. I animo a la resta d'alcaldes i alcaldesses del país a fer el mateix. #CatalunyaConfinamentTotal — Piacdq (@piacdq) March 23, 2020

President @QuimTorraiPla com a alcaldessa d' #AvinyonetdePuigventós us trasllado tot el meu suport i em poso a la vostra disposició i a la del @govern per aplicar mesures contra el #covid19. I animo a la resta d'alcaldes/esses del país a fer el mateix. #CatalunyaConfinamentTotal pic.twitter.com/VsWM8ER46S — Júlia Gil (@JuGilVi) March 22, 2020

President @QuimTorraiPla com a alcalde de @vilamaniscle us trasllado tot el meu suport i em poso a la vostra disposició i a la del @govern per aplicar mesures contra el #covid19. No pot ser d'altra Manera. #CatalunyaConfinamentTotal — Mon Bonaterra (@MonBonaterra) March 22, 2020

President @QuimTorraiPla com a alcalde de @AjuntamBorrassa us trasllado tot el meu suport i em poso a la vostra disposició i a la del @govern per aplicar mesures contra el #covid19. I animo a la resta d'alcaldes i alcaldesses del país a fer el mateix. #CatalunyaConfinamentTotal pic.twitter.com/SSdMuaK4iR — Ferran Roquer ?? (@tionroquer) March 22, 2020

La campanya s'ha seguit a través de Twitter, Instagram i Facebook, i molts alcaldes i alcaldesses de diferents municipis han respost al fil iniciat per Cervera. De, alguns dels que s'han pronunciat han estat:Agnès Lladó, alcaldessa deSònia Martínez, dePia Seriñana, deJúlia Gil, d'Avinyonet deMon Bonaterra, deFerran Roquer, de