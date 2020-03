Els pacients de l'Hospital de Figueres ja no poden rebre visites

L'Hospital de Figueres ha tancat portes a les visites pel coronavirus. Des d'avui, dissabte 21, es prohibeix l'accés per anar a veure els pacients ingressats al centre hospitalari. Són excepció els acompanyants de pacients que estiguin ingressats a l'àrea maternoinfantil, i que no presentin símptomes ni no convisquin amb persones en aïllament.





