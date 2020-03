Cadaqués blinda l'entrada a les persones amb segona residència

La Policia Local de Cadaqués ha començat a aplicar, aquest divendres, 20 de març, «mesures contundents», tal com es fa constar en el comunicat de l'Ajuntament, perquè tant els veïns i les veïnes residents a la població com les persones amb una segona residència al municipi compleixin l'ordre de confinament decretat arran de l'estat d'alarma per coronavirus.

«Els agents realitzen controls de pas i filtre a l'entrada de la població, revisant la documentació de tots els vehicles que accedeixin al nucli urbà. En cas que l'ocupant o els ocupants del vehicle no tinguin la primera residència a Cadaqués se'ls indicarà que tornin al seu lloc d'origen amb la possible sanció que es pugui derivar de l'incompliment de la Llei de Salut Pública», segons s'ha fet constar en la circular de l'Ajuntament de Cadaqués.

La Policia Local de Cadaqués porta a terme aquests controls amb la coordinació del Cos de Mossos d'Esquadra i Protecció Civil «amb l'objectiu de donar una major cobertura a l'operatiu», conclou el comunicat informatiu municipal.