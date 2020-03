L'Ajuntament de Figueres fa una crida a la col·laboració: necessiten material de protecció

L'Ajuntament de Figueres ha fet una crida a la ciutadania per demanar material higiènic sanitari pels pacients i professionals que treballen durant aquest estat d'alarma pel coronavirus. En concret, el consistori necessita mascaretes, guants, ulleres protectores i vestits d'un sol ús per tal de fer front a les necessitats que tenen les residències, l'Asil de gent gran, i als serveis socials i sanitaris.



Responent a aquesta crida, alguns col·lectius ja s'han mobilitzat per fer donacions. Aquest seria el cas de l'Institut Alexandre Deulofeu, que va fer entrega de 70 mascaretes, que es van fer arribar a la residència Els Arcs.





?? En moments excepcionals les mostres de solidaritat valen molt.



???? Gràcies Institut Alexandre Deulofeu per la donació de 70 mascaretes ??! Aquesta tarda les hem fet arribar a la residència Els Arcs.



Moltíssimes gràcies per la generositat pic.twitter.com/znLuLwkAJI — Ajuntament de Figueres (@ajfigueres) March 19, 2020

A les dependències municipals

Altres empreses comun obrdor d'embotits de Vilafant, ha fet donacions directamentEn el seu cas, van fer entrega d'un paquet depel personal sanitari i els pacients.A través de les xarxes socials, el consistori figuerenc informa que totes les empreses o establiments que disposin d'aquests materials i vulguin donar-los, ho poden fer portar-losde la Plaça de l'Ajuntament número 12 o a l'Avinguda Salvador Dalí 107, des de les vuit del matí fins a les tres de la tarda.