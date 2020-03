La Federació Catalana de Càmpings avala el tancament i afirma que a la majoria fa dies que no hi ha campistes

La Federaciķ Catalana de Cāmpings avala el tancament i afirma que a la majoria fa dies que no hi ha campistes

La Federació Catalana de Càmpings avala el tancament dels establiments per l'estat d'alarma pel coronavirus. El president, Miquel Gotanegra, ha concretat que el sector es va reunir virtualment la setmana passada i va acordar no acceptar nous clients i iniciar un desallotjament "progressiu". Actualment només quedaven oberts una desena dels 351 càmpings de Catalunya. "Hem fet un desallotjament molt tranquil", ha dit el president de la federació. Càmpings de l'àrea de Barcelona amb clients amb dificultats per tornar a casa busquen fórmules per garantir el seu retorn perquè la federació també els recomana tancar. Aquest divendres, una família alemanya que s'estava al càmping Salatà de Roses feia les maletes per tornar al seu país d'origen.

L'ordre de suspensió de l'obertura al públic dels establiments turístics no ha estat una sorpresa els càmpings catalans. El president de la Federació Catalana de Càmpings, Miquel Gotanegra, ha detallat que, després d'una reunió virtual, van decidir no acceptar nous clients i començar un desallotjament "tranquil i progressiu" dels establiments. Això ho van començar a fer dissabte passat. "Va ser una decisió que vam prendre pensant en la seguretat dels nostres clients i dels nostres equips", ha destacat Gotanegra.

Segons el president de la federació, gràcies a això, la decisió del govern espanyol no els ha agafat a contrapeu. Actualment, subratlla Gotanegra, només hi havia en funcionament una desena dels 351 càmpings associats que hi ha Catalunya. "Hem pogut anar desallotjant d'una manera molt ordenada", remarca.

Miquel Gotanegra explica que en aquests establiments hi ha molts clients de llarga estada, fidelitzats i que cada any venen a passar diversos mesos als càmpings del país. "Ho han entès perfectament", diu. Alguns d'ells ja havien començat a marxar per iniciativa pròpia perquè preferien "passar aquesta situació al seu país" i d'altres han esperat una mica més per veure com avançava la situació.

Retorns complicats

En alguns càmpings de l'àrea de Barcelona, estaven a ple rendiment i amb campistes que poden tenir més dificultats per retornar als seus països. Sobretot aquells que provenen d'Anglaterra, Noruega, Suècia o Dinamarca. Aquí, segons explica Gotanegra, els càmpings estan buscant fórmules per garantir que puguin tornar perquè la federació els recomana tancar "encara que l'ordre ministerial prevegi algunes excepcions".

"Hem de tenir en compte que és un sector on la gent està molt junta i no hi ha parets; creiem que el millor per a nosaltres i per als nostres clients, és desallotjar i tancar", subratlla el president.

En la mateixa línia, la Confederació de Càmpings del Mediterrani (CCM) ha recomanat el "tancament ordenat" de totes les instal·lacions com a "exercici de responsabilitat" tot i el "greu perjudici econòmic" que suposa. L'organització, integrada per les associacions de Girona, Tarragona, Lleida, Castelló, València, Alacant i els Càmpings de Muntanya situats a més de 1.000 metres d'altitud, demana als càmpings que no tinguin clients que suspenguin l'activitat i als que hi encara acullin algú que els desallotgin o que hi hagi una "permanència amb serveis mínims".

La CCM assegura que les mesures que proposa la Moncloa ja s'estaven aplicant 'de facto' i ha admès que s'ha estès la "confusió" a l'hora d'interpretar les mesures que no tenien en compte "la complexa casuística dels càmpings". L'organització afirma que "un elevadíssim percentatge estan tancats excepte situacions molt excepcionals" i "pràcticament tots ho faran en els propers dies".

ERO temporals: "No tenim cap més solució"

El tancament dels càmpings just quan començava l'arribada de clients suposa un cop dur a nivell econòmic i obligarà a presentar ERO temporals. "No tenim cap més solució", ha afirmat Miquel Gotanegra.

Estan trigant una mica a fer-ho perquè, segons diu el president, busquen "la millor opció" per als treballadors. "De la mateixa manera que tenim clients molt fidelitzats, els equips també són molt estables i hi ha treballadors que fa molts anys que col·laboren amb nosaltres", ha descrit Gotanegra que afegeix que per aquest motiu estan "analitzant la situació" per trobar la solució "que sigui menys desfavorable per als equips".

La Federació exposa que a dia d'avui els 351 càmpings tenen capacitat per a allotjar uns 300.000 campistes i generen al voltant de 20 MEUR de pernoctacions l'any. "Hem de tenir en compte que també tenim molts campistes durant la temporada baixa perquè, pel bon clima, venen primavera i tardor", ha explicat el president dels càmpings. "Un cop haguem superat la situació, haurem de demanar que es treballi moltíssim per reactivar el sector turístic", ha conclòs.





Fent maletes i cap a casa

A les comarques gironines, hi ha unes 135.000 places de càmping i els establiments generen uns 10 MEUR anuals. Un d'aquests càmpings és el Salatà de Roses on aquest divendres encara quedaven alguns turistes. Entre ells, dos campistes alemanys, Guenther i Jutta Weiss, que no han tingut més remei que fer les maletes per tornar cap al seu país d'origen.

"Fa molts anys que venim a aquest càmpings, ens agrada molt perquè podem sortir a passejar i a anar en bicicleta", han explicat. Són dels campistes de llarga estada. Van arribar el dia 9 i preveien estar-se a Roses tres mesos. "Hem de marxar forçosament, ens fa molta pena perquè hi estem molt a gust", han dit.

Tot i això, entenen perfectament la situació i estan d'acord amb la mesura adoptada: "El que volem es estar vius i sans, tornarem a casa pensant en poder tornar aquí l'any vinent".