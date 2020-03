Roses reorganitza el servei de neteja per adaptar-lo a la situació pel coronavirus

L'Ajuntament de Roses ha sol·licitat a l'empresa adjudicatària del servei de neteja a la població, FCC, l'adaptació dels serveis de recollida de residus, neteja viària i deixalleria, d'acord a les necessitats provocades per l'afectació del coronavirus.

Intensificar la neteja i desinfecció de contenidors i boques de contenidors soterrats i dels espais urbans que poden concentrar una major presència de persones, establint les mesures necessàries per protegir els treballadors que han de dur a terme aquestes tasques, són els principals objectius de la nova reorganització que s'implanta des d'avui, dijous 19 de març.

Una de les mesures considerades primordials per a la desinfecció de mobiliari urbà i vies públiques és la intensificació dels serveis de neteja amb pressió d'aigua, que passen a incorporar nous detergents, lleixius i productes desinfectants específics. S'augmenta també la freqüència de la neteja exterior de contenidors i de boques de contenidors soterrats, així com dels espais urbans on pot haver un major trànsit de gent, com ara les zones amb activitat comercial de primera necessitat.

Per la seva banda, els serveis d'escombrat mecànic, brigades i recollida d'escombraries (fracció resta, cartró, envasos, FORM i restes vegetals) es mantindran per continuar oferint el servei d'acord a les necessitats de la població.

Mesures de seguretat per als treballadors



Variació dels horaris d'entrada i sortida per evitar la concentració de treballadors en un mateix espai en el moment de fer la recollida d'equips i material, manteniment de les distàncies de seguretat -tant entre els mateixos treballadors com amb els vianants que puguin trobar al carrer-, neteja de mans amb gels hidroalcòholics i dotació de pulveritzadors per a la desinfecció de mobiliari urbà i equips de treball, són les mesures que s'adopten per a la protecció dels treballadors que desenvolupen les tasques de neteja a Roses.

En el cas dels peons de neteja viària, a més, es redueix la jornada laboral per disminuir el temps de permanència al carrer d'aquests treballadors. Per últim, la Deixalleria Municipal ha escurçat el seu horari de 8 a 13 hores, atenent només abocaments urgents d'autònoms o treballadors que mantenen la seva activitat laboral. L'accés al recinte dels camions es realitza d'un en un i es mantenen les distàncies de seguretat amb el personal de la cabina de control.