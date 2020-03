El mercat de la fruita i la verdura de Figueres: obert amb menys gent i més protecció

Com tants altres dimarts, dijous i dissabtes, avui alguns veïns i veïnes de la ciutat de Figueres s'han desplaçat al mercat de la fruita i la verdura de la Plaça del Gra i plaça Catalunya. Malgrat les restriccions que han imposat altres municipis catalans, que han optat per tancar alguns mercats ambulants, Figueres ha apostat per seguir oferint aquest servei als ciutadans, tenint en compte que és una font important a l'hora de proveir a la ciutadanis de productes de primera necessitat.

Segons expliquen els paradistes de la zona, l'ambient ha estat lleugerament més tranquil que en una jornada habitual, i també s'ha notat l'absència d'alguns dels paradistes habituals, que no s'hi han presentat. Pel que fa a la clientela, s'ha pogut veure els clients habituals, i la majoria d'ells ben equipats amb mascaretes i guants de protecció. També s'ha notat que hi havia clients que normalment venien acompanyats, però que aquests dies només ve o l'home o bé la dona.

Des de Fruites Gironella, un dels paradistes que han estat avui a Figueres, expliquen que, a altres mercats com els de Port de la Selva o Cadaqués, ja els han dit que no hi vagin perquè s'han anul·lat. Tot i això, ells es mostren optimistes per poder seguir oferint el seu producte: "Nosaltres estem contents de poder venir i donar el servei als nostres clients, però és cert que es veu que la gent té por".