La Jonquera deixarà de cobrar impostos i taxes mentre duri l'estat d'alarma

L'Ajuntament de la Jonquera ha decidit implementar diverses mesures per disminuir l'impacte econòmic que està provocant la declaració d'estat d'alarma que ha decretat el Govern espanyol, una decisió destinada a frenar la propagació del coronavirus que, a banda de restringir la mobilitat de les persones, ha obligat al tancament de tots els establiments i comerços que no ofereixen productes de primera necessitat, així com restaurants, cafeteries, bars, locals lúdics i espais esportius.

A fi d'alleugerir en la mesura del possible les conseqüències econòmiques d'aquestes restriccions sobre el dia a dia dels veïns i els comerços de la vila, l'Ajuntament ha acordat posposar de manera indefinida el pagament dels impostos i taxes municipals previstos per a aquests propers mesos. Un cop finalitzi la situació d'excepcionalitat, el consistori fixarà un nou calendari del contribuent i estudiarà la possibilitat d'adoptar noves mesures econòmiques.

L'ajornament dels impostos es veurà complementat amb una reducció de la quota del mes d'abril de la Llar d'Infants Municipal "Terra de Vents" per tal d'ajustar-la al nombre real de dies d'obertura efectiva del centre. En cas que el tancament de la llar s'hagués d'allargar, les quotes dels mesos següents també serien actualitzades.

Finalment, i pel que fa als procediments administratius, queden interromputs tots els terminis de tramitació fins que finalitzi el període d'excepcionalitat, tal com recull Reial decret pel qual es va declarar l'estat d'alarma.

Sònia Martínez, alcaldessa de la Jonquera, es mostra "agraïda i orgullosa" per la "responsabilitat i solidaritat" que estan demostrant els veïns i veïnes de la Jonquera i emmarca l'ajornament dels impostos municipals en la voluntat de l'Ajuntament "d'ajudar els veïns i veïnes a superar amb el menor cost econòmic possible aquesta etapa complicada".