Els Jardins del Mas de les Figueres de Roses es tancaran a la nit

El Mas de les Figueres ja està obert al públic. Aquest nou jardí de Roses restarà obert durant tot el dia, però a les nits tancarà. Per ara, s'estableix que l'horari de tancament nocturn és a les onze de la nit, però «podria ser que a l'estiu es tanqués més tard, cap a les dotze de la matinada» explica l'alcaldessa de Roses, Montse Mindan. «Cal tenir en compte que és un jardí, no és un parc ni un passeig, per tant, la voluntat és tenir-ho tancat».

L'espai es va inaugurar el diumenge 8 de març en el context dels actes de Març de Paraules. En acabar les lectures, es va agrair a la família Martí Bagué, amb la presència de Josep Oriol Martí Bagué en representació de la família, la donació dels terrenys a l'Ajuntament de Roses, de dos mil metres quadrats. Mindan considera que «no és una donació insòlita, aquesta família ho porta a l'ADN». L'alcaldessa recorda que la mateixa família «va cedir els terrenys on, avui, hi ha ubicada l'escola Narcís Monturiol» i va afegir que «és tan generós que, quan vam acabar, va fer un al·legat en favor de la dona». Josep Oriol Martí Bagué, durant l'acte, es va mostrar satisfet que s'inaugurés, precisament, el dia 8 de març. «Es va mostrar com un ferm defensor del feminisme».