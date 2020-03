La consellera Teresa Jordà busca acords amb els regants de la Muga

La consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació del Govern de Catalunya, Teresa Jordà, va mantenir, dimecres passat, una reunió amb la Comunitat d'Usuaris d'Aigua de la Plana Litoral de la Muga, la Comunitat de regants del marge dret, i la Comunitat de regants del marge esquerre. Una trobada entre comunitats per presentar la situació actual dels regadius de la conca hidrogràfica de la Muga i tractar diferents projectes potencials de modernització per al sector agrícola relacionat amb aquesta.

La consellera «venia a conèixer sobre el terreny la situació dels regants de la Muga i a buscar la complicitat del territori per cercar l'adopció de mesures per fer més eficient l'ús de l'aigua» explica Salvi Güell, alcalde del municipi, actuant com a representant de la Comunitat d'Usuaris d'Aigua de la Plana Litoral de la Muga i com a amfitrió de la trobada. Així, la consellera va poder conèixer de primera mà l'opinió dels Usuaris de l'Aigua de la Muga.

Güell avança que la Comunitat d'Usuaris és de recent constitució, i que la visita de la consellera també va servir per explicar-li que «necessitem el suport del Departament d'Agricultura per a fer prospeccions i estudis del nostre aqüífer».

D'altra banda, i en acabar la trobada amb les comunitats de regants, Jordà va visitar, també, la bassa de Pedret i Marzà i del Far d'Empordà, «per tal de veure si poden ajudar a les comunitats i quines possibilitats futures tenen». Durant la reunió, es va parlar de la possibilitat de buscar mesures com la modernització dels regadius. Ara els regants hauran d'«elaborar les seves propostes i des del Departament s'estudiarà la seva viabilitat».

Llibre d'honor

Mitja hora abans de la reunió amb les comunitats de regants, la consellera Teresa Jordà, s'ha desplaçat a l'Ajuntament de Castelló d'Empúries per a signar el llibre d'honor «com es fa sempre que ve un conseller».