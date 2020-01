Sis carreteres de l'Alt Empordà estan tallades pels efectes del temporal

A primera hora d'aquest matí, a l'Alt Empordà hi havia sis carreteres tallades per inundacions o per esllavissades. Segons informa el Servei Català de Trànsit, les afectades són la GIV-6217 a Torroella de Fluvià, la GIV-6301 a Viladamat, la GIV-6303 a Sant Pere Pescador, la GIV-6302 a l'Armentera, la GIV-6226 a Garrigàs i la GIP-5129 a Borrassà.



A tocar l'Escala, la GIV-6321 a Bellcaire d'Empordà també està afectada.També cal recordar que a la GI-501 que va d'Agullana a la Vajol ja no és obligatori l'ús de cadenes.



A primera hora d'aquest matí, l'Ajuntament de Sant Pere Pescador informava que les carreteres d'accés a Vilamacolum, l'Armentera i l'Escala (pel Riuet) estaven tancades.







pic.twitter.com/D9odfBZe3D — Ajuntament de Sant Pere Pescador (@Aj_SantPere) January 23, 2020