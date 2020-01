Rescaten dues persones que havien quedat atrapades a una màquina a Bàscara

Els Bombers van rescatar, ahir al migdia, dos homes que es van quedar atrapats al Camp de les Roques, de Bàscara. A les 12 del migdia els cossos de seguretat van rebre un avís que els informava que dues persones s'havien quedat aïllades i envoltades de més d'un metre d'aigua després que els sorprengués una tromba d'aigua. Les dues persones s'havien refugitat a sobre d'una màquina de construcció per tal que el nivell de l'aigua no els cobrís el cos.



Segons fonts oficials, el rescat es va fer a les 14.54 del migdia. En un primer moment, els Bombers volien efectuar el rescat amb barques, però com que aquestes estaven ocupades en altres operatius van optar per fer servir un helicòpter. Les dues persones van ser traslladades fins al camp de futbol del mateix municipi.





En rescatar les dues persones se'ls va fer una inspecció mèdica al lloc, però es va determinar que estaveni van marxar pel seu propi peu.A la localització s'hi van desplaçar cinc dotacions de Bombers de la Generalitat, del GRAE i un helicòpter.