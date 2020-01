Quatre carreteres de l'Alt Empordà estan tallades per inundacions

Tres trams de carreteres de l'Alt Empordà segueixen tallades pel temporal Gloria. Segons informa el Servei Català de Trànsit, les afectades són la GIV-6226 Garrigàs, la GIP-5129 a Borrassà, la GIV-6302 a l'Armentera i la GIV-6303 Sant Pere Pescador. A més, a la carretera GI-501 que va d'Agullana a la Vajol és obligatori l'ús de cadenes.

El CECAT (Centre de Coordinació Operativa de Catalunya) informava de l'arribada d'un front aquesta tarda, que entra pel litoral i arribarà fins la zona Nord-Est de Catalunya. El CECAT diu que l'episodi de pluges afectarà principalment a les comarques del nord-est. Aquestes comarques estan afectades principalment pels ruixats dispersos no intensos però continuats a banda del nou front que escombra de sud cap a nord.

La Generalitat ha activat el Pla INUNCAT en fase d'emergència i recomana que no hi hagi mobilitat interurbana a l'Alt i el Baix Empordà, a la conca del riu Tordera, a la Selva, al Gironès i el Pla de l'Estany almenys fins demà dijous 23 de gener. Es recomana que no hi hagi mobilitat interurbana en aquestes zones pel risc de queda immobilitzat per inundacions amb risc per la vida de les persones. Continuen prohibides les activitats a l'aire lliure en el medi natural a les comarques esmentades. I es demana que s'extremin les precaucions.

A les cinc de la tarda, Trànsit informa que a la xarxa viària catalana hi ha un total de 71 trams afectats. En concret, són:

17 trams tallats a Girona per inundacions, esllavissades o obstacles:

C-35 i BV-5123 Hostalric

Camí asfaltat Parlavà – Fonolleres

C-252 Parlavà

GIV-6321 Bellcaire d'Empordà

GI-643 Gualta

GIV-6703 Quart

GI-555 Riudarenes

GIV-6226 Garrigàs

GIV-5232 Tortellà

GIP-5129 Borrassà

GIP-6831 i GI-682 Blanes

GI-542 Osor

GI-551 Sant Hilari Sacalm

GIV-6302 Armentera

GIV-6424 Foixà

A més, a la C-25 a Espinelves hi ha un carril obert en cada sentit per esllavissades i es fa pas alternatiu a l'N-260 a Ribes de Freser (punt quilomètric 126) i també a l'altura de Vall de Bianya. A l'N-141e a Bescanó es fa pas alternatiu per esllavissades.

A la demarcació de Girona per neu esta tallada la GIV-4016 a Planoles i calen cadenes a: