L'AP-7 en direcció la Jonquera ha estat tallada des de les sis fins a les nou

Les intenses pluges que han caigut durant aquesta nit a causa del temporal Gloria han afectat la circulació en diverses carreteres de l'Alt Empordà. A primera hora d'aquest matí s'ha reobert l'AP-7, però encara hi ha complicacions en vies d'Agullana.

Durant la matinada d'aquest dimecres s'han produït complicacions a l'AP-7 a l'altura d'Hostalric, en sentit nord, per inundacions a la via. Segons informa el Servei Català de Trànsit, l'autopista s'havia tallat al trànsit de vehicles des d'aquest punt en direcció a la Jonquera-França a les sis de la matinada, però la via s'ha reobert a partir de les nou del matí en els dos sentits.

A Agullana, els efectes del temporal encara es fan palesos a primera hora d'aquest dimecres. La GI-550 està tallada per esllavissades mentre que la GI-501, la carretera que va d'Agullana a La Vajol, està oberta però s'obliga a circular amb cadenes.