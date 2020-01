Glòria ha obligat a tancar 83 centres i ha afectat 22.164 alumnes, a l'Alt Empordà

El Departament d'Educació ha informat que el tancament d'escoles a Catalunya derivades del temporal Glòria afecten a 293 escoles i més de 106.000 alumnes. La majoria d'afectacions es concentren a la demarcació de Girona, i en concret a l'Alt Empordà aquest dimarts no han obert 83 centres i, conseqüentment, no han anat a classe un total de 22.164 alumnes

Així mateix, el Consell Comarcal ha suspès els serveis de transport escolar i menjadors escolars a tot l'Alt Empordà.

Pel que fa a l'estat de les carreteres, a la comarca altemporanesa la GI-550, a Agullana, està tallada a causa d'una esllavissada. Per circular per la carretera GI-501 entre Agullana i la Vajol s'aconsella l'ús de cadenes.



Nou front de precipitacions

El Servei Meteorològic de Catalunya ha anunciat l'arribada d'un nou front de precipitacions aquest dimecres, 22 de gener, a la tarda. Aquest nou episodi de pluges entrarà pel litoral i s'estendrà fins nord-est de Catalunya. Aquestes precipitacions es trobaran un territori que ja acumula molta aigua i ha començat a patir desbordaments dels rius a la zona de Girona.



Augment dels cabals dels rius

Segons ha informat l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), el riu Ter s'ha desbordat al seu pas pel municipi de Bescanó. En general el cal dels rius a la demarcació de Girona és molt elevat i es fa seguiment, dels rius Onyar i Daró. A més, és especialment crítica la situació a la Tordera.



Protecció Civil aconsella no romandre a prop de lleres, rius i guals i evitar travessar rieres i torrents a les zones afectades perquè, encara que semblin portar poc cabal, aquest es pot incrementar de forma sobtada. No deixeu tampoc els cotxes aparcats en zones inundables o torrents, encara que estiguin secs.

Es manté, també, la recomanació d'evitar la mobilitat interurbana per evitar posar-se en situacions de risc. En tot cas, si no podeu evitar o ajornar els vostres desplaçaments tingueu present que la pluja augmenta el risc d'accident de trànsit per la reducció de la visibilitat i l'aigua a l'asfalt i recomanem seguir aquests consells:

Modera velocitat, la pluja augmenta el temps de frenada

Augmenta distància seguretat amb el vehicle que tens al davant per evitar encalços

No facis avançaments si la visió és reduïda

Si tens problemes de visibilitat, atura el vehicle i senyalitza la posició

En cas d'hidroplanatge (aquaplàning) si disposes d'ABS, frena amb decisió fins que t'aturis, i si el vehicle no està equipat amb aquest dispositiu, frena de forma suau i redueix les marxes per no bloquejar ni la direcció ni les rodes.

En cas d'haver de travessar un bassal gran per l'acumulació d'aigua, circula amb primera marxa i lentament

Es recomana no travessar zones inundables encara que semblin de poca profunditat, perquè pots ser arrossegat fàcilment pel corrent.

No intenteu travessar mai, ni a peu ni amb vehicle, zones amb acumulació d'aigua, inclòs l'entorn urbà, ni ponts on l'aigua estigui prop de la via.

Trucades al 112 i serveis dels bombers:

El telèfon d'emergències CAT112 ha rebut, fins a les 10:00 hores, un total de 11.409 trucades (8.538 incidents) pel temporal.



Les comarques amb més trucades han estat el Barcelonès (3.401), Baix Llobregat (1.582), Maresme (1.324), Vallès Occidental (1.231), Vallès Oriental (894), Garraf (524), Selva (398), Tarragonès (274), Baix Ebre (253) i Gironès (224). Per municipis, les trucades s'han fet des de: Barcelona (2.314), Badalona (504), Mataró (456), Castelldefels (392), L'Hospitalet de Llobregat (372), Sabadell (270), Terrassa (215), Sant Cugat del Vallès (203), Sitges (157) i el Prat de Llobregat (146).

Els Bombers de la Generalitat continuen treballant amb molta simultaneïtat de serveis. Durant aquesta nit i fins les 8h del matí, s'han rebut 834 avisos relacionats amb el temporal. La situació més crítica es troba a les comarques gironines, on s'han hagut de fer vàries actuacions per ajudar a persones afectades per inundacions, ja sigui pel desbordament d'alguns rius, com perquè es trobaven incomunicades. Així des de l'inici del temporal ja s'han atès 5.952 avisos.



Destacar la recerca d'un tripulant d'un mercant que va caure a l'aigua quan intentava amarrar-lo ahir al vespre al port de Palamós. L'avís de la seva desaparició es va rebre 23.38 de la matinada per part de Salvament Marítim. El tripulant es va estar buscant durant les primeres hores de la matinada al llarg de la costa sense èxit, amb 6 dotacions dels Bombers de la Generalitat.

Així mateix Salvament Marítim amb la seva embarcació Sirus també va fer recerca per mar. Les condicions eren molt adverses i els treballs es van aturar i s'han reprès aquest matí. En el dispositiu treballen en coordinació Salvament Marítim, amb l'embarcació i l'helicòpter, Bombers, amb una dotació, i Policia Local.



Aquest matí, al voltant de les 09.30h s'ha localitzat un home que estava desaparegut des d'ahir al vespre a Begues, el qual efectius dels Bombers i dels Mossos d'Esquadra l'estaven buscant des de les 22.49h quan es va rebre l'avís.



Protecció Civil de la Generalitat manté actiu el dispositiu especial al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya CECAT, per la resolució d'incidències amb presència dels cossos d'emergències, gestors d'infraestructures i serveis bàsics i contacte amb els Ajuntaments i Consells Comarcals.



Prohibicions i restriccions

A causa del temporal Glòria -que ha deixat en les darreres hores nevades en alguns punts del territori i ha afectat amb fortes ventades- es manté la suspensió, des del passat dilluns 20 de gener, de totes les activitats a l'aire lliure al medi natural a les comarques de les demarcacions de Girona, Barcelona i la Catalunya Central. La restricció es mantindrà vigent mentre existeixi l'activació dels diferents plans d'emergència de forma simultània, o bé fins a nova resolució.