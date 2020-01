El temporal a l'Alt Empordà vist pels usuaris de Twitter

El temporal Glòria ha passat per l'Alt Empordà deixant un panorama no gaire habitual marcat per les pluges i el vent. La natura ha generat imatges espectaculars, i els usuaris de Twitter ho han captat i ho han publicat als seus perfils.



Anna Palet, l'alcaldessa de Vilanant, adverita als veïns sobre la crescuda del riu Manol a la passera entre Vilanant i Taravaus.





La passera entre #vilanant i #taravaus tallada per la crescuda del riu #manol . Eviteu la zona i molta precaució! pic.twitter.com/6mAeLDI5nO — Anna Palet (@PaletAnna) January 21, 2020

La pasera que uneix @Vilafant amb @Borrassa va plena d'aigua. US RECOMANEM EVITAR LA ZONA.

*fotos de Albert Vilardell pic.twitter.com/CJ9RUV4NQ7 — AVPC Vilafant (@AvpcVilafant) January 21, 2020

L'Associació de Voluntaris de Protecció Civil detambé advertia que la passera que uneix Vilafant amb Borrassà baixava plena d'aigua, i recomanaven evitar la zona.Els veïns detambé van compartir dos vídeos en els quals es veu una llengua d'aigua que entra des de la platja de la Gola en direcció al Port.També a, el mar mogut de Cala Bramant es deixava veure d'aquesta manera tan espectacularla quantitat de neu que queia era espectacular.A la desembocadura de la Muga i la platja, l'onatge s'ha deixat veure fort i trencant de forma molt violenta, el temporal de mar es deixava veure amb molta força.