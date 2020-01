Tallada l'AP-7 entre Figueres i la Jonquera pel temporal Gloria

L'AP-7 està tallada a la circulació entre Figueres i la Jonquera a causa del temporal Gloria. A primera hora del matí, el Servei Català del Trànsit ha informat que es restringia el pas de camions en aquest punt, on era obligatori l'ús de cadenes, però posteriorment ha informat del tall de trànsit per a tot tipus de vehicles. A més, la pluja ha obligat a tallar quatre carreteres per inundacions. Es tracta de la C-31 a Ullà, la C-260 a Castelló d'Empúries, la GI-643 a Torroella de Montgrí i la GI 647 a Caldes de Malavella. En vuit carreteres més és obligatori l'ús de cadenes. Un d'aquests punts és la C-37 al Túnel de Bracons, on està restringit el pas de camions.

També és obligatori l'ús de cadenes a la C-25 a Santa Maria d'Oló, on tampoc poden circular camions, la C-59 i la N-141c a Moià, la C-153 a Santa Maria de Corcó, la GIV-5201 a Viladrau, la T-330 a Arnes i la T-334 a Horta de Sant Joan.

Text