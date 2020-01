Set sessions que donen les claus per conèixer, observar i identificar ocells

Tots els que tinguin la intenció d'iniciar-se a l'ornitologia tenen l'oportunitat d'apuntar-se a la tretzena edició del curs teòric i pràctic que organitza l'Associació d'Amics del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. El curs, que es farà del 14 de març al 30 de maig, s'adreça a tots els que vulguin conèixer, observar i identificar ocells en diferents ambients.

A través de set sessions del programa, s'exploraran temes com ara com diferenciar, observar i fotografiar ocells, quins són els ocells d'aiguamoll, quins els de plana i conreu i quins els de muntanya i roca. Alguns dels responsables de la formació seran experts del sector com ara Jordi Sargatal, Joan Morales, Gerard Carbonell, Hubert Mas, Carles Ginès o Fran Trabalon.

Aquest any es permet l'opció de només inscriure's a alguna jornada del curs. El preu del curs és de 75 ? per als socis de l'APNAE i 90, per als no socis. Les inscripcions estan obertes fins al 13 de març per telèfon al 972 454 672 o escrivint un mail a apnae@apnae.org.