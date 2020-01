Retards a la línia R11 per condicions meteorològiques adverses entre Maçanet i Figueres

Es registren retards d'uns 30 minuts a la línia R11 perquè les condicions meteorològiques adverses afecten la infraestructura entre Maçanet i Figueres. També hi ha afectacions entre Vilassar i Mataró, on se circula per via única des de l'inici del servei. Això afecta els trens de les línies R1 i RG1, amb retards de 30 minuts de mitjana. Per minimitzar l'afectació que aquests retards podem provocar a l'entrada a Barcelona, es redueixen les freqüències en aquest tram i es mantenen entre el Masnou i la capital catalana.