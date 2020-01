Demanen extremar la precaució prop dels rius per possibles desbordaments

Protecció Civil demana aquest dimarts al matí extremar la precaució si se circula prop dels rius Onyar i Daró, a les comarques gironines, perquè baixen amb un cabal molt generós i pot haver-hi desbordaments puntuals a causa del temporal Gloria. Per això, demana no creuar zones inundades; evitar les zones properes als rius i rieres i punts inundables i guals. Protecció Civil també recomana evitar la mobilitat fora dels nuclis urbans a Baix Empordà i Gironès per risc d'inundacions, segons ha acordat el comitè tècnic. L'advertiment d'extremar les precaucions en la mobilitat des de primera hora del matí se centra sobretot a les comarques de Girona per les pluges intenses i abundants, però es fa extensible a tot el territori català pel temporal, que està previst que duri fins aquest dimecres.