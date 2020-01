Organitzen una xerrada sobre el bon tracte a les persones grans a Castelló

L'àrea de Benestar Social del Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha elaborat una guia amb el títol «Bon tracte a les persones grans». Aquest document és fruit del treball que l'ens ha realitzat en el marc del projecte PROSPECTSASO, amb l'objectiu de sensibilitzar i informar a les gent gran, famílies, persones cuidadores i ciutadania en general vers la realitat dels maltractaments a les persones grans, un fet que sovint és poc visible.

La guia vol empoderar a les persones grans, en la presa de decisions dels seus drets i en la presa de decisions sobre el seu futur. Apunta a dos documents com són el testament i el document de voluntats anticipades que poden servir en bona mesura a evitar situacions de vulnerabilitat.

Per tal de fer difusió d'aquesta guia, l'equip que treballa en aquest projecte PROSPECTSASO facilita als ajuntaments de tota la comarca la possibilitat de programar una xerrada informativa. Des de l'Àrea de Benestar i Famílies de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries s'ha cregut que aquesta és una bona eina per posar a l'abast d'un col·lectiu –el de la gent gran– que de vegades se sent exclòs.

La xerrada es farà el pròxim divendres 24 a les 17 h al Casal de Castelló, plaça Catalunya s/n. L'acte és obert a tothom