L'Hospital de Figueres suspèn Consultes Externes i acull residents de l'Altem

Davant de les complicacions derivades del temporal que afecta la comarca, l'Hospital de Figueres ha anunciat la suspensió, aquesta tarda, de les visites de Consultes Externes i del Servei de Radiodiagnòstic, excepte les proves programades d'endoscòpies digestives. Els pacients afectats rebran una notificació per avisar-los d'una nova data de visita.

Tanmateix, l'Hospital s'ha preparat per acollir els residents del centre de l'Altem del Far d'Empordà, ja que el mas de les Garses, on es troba ubicat, és molt a prop del riu Manol i caldria desallotjar-los en cas d'una crescuda important.

El CAP de l'Escala també ha anul·lat la consulta d'Odontologia.