L'Ajuntament de Figueres coordina el pla contra inclemències meteorològiques

L'Ajuntament de Figueres realitza, aquest matí, una reunió de coordinació del pla contra inclemències meteorològiques, en fase d'alerta. L'objectiu d'aquesta trobada és coordinar una estratègia entre tots els ens implicats en aquest tipus de situacions.

Per la seva banda, la Guàrdia Urbana de Figueres està realitzant tasques de vigilància en zones inundables com ara Palol de Vilatenim, on el Pas de Can Lel està tallat a la circulació.

Parc de les Aigües de Figueres. Foto: Lluís Juanola

Pel que fa a Red Eléctrica, a les nou del matí informava que s'havia normalitzat el subministrament de la xarxa elèctrica a tota la demarcació de Girona, i que seguien treballant en el manteniment de la xarxa d'alta tensió, que s'havia vist afectada pel temporal.

La caiguda d'una torre de la MAT a Sant Hilari Sacalm a causa del temporal Gloria ha provocat l'avaria, que ha deixat sense llum uns 220.000 abonats inicialment. Red Eléctrica ha aprofitat la interconnexió amb França i ha reduït la xifra d'abonats sense llum a 60.000, però ara ja s'ha restablert completament el servei. Mentrestant, els operaris treballen per reparar la instal·lació caiguda, però el temporal dificulta les tasques.