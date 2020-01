Les escoles de Figueres i la de Vilanant no obriran demà

Els Ajuntament de Figueres i Vilanant han informat que, davant la previsió d'acumulació de pluja aquesta nit i matinada, i seguint les recomanacions del CECAT i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat, demà, dimecres 22 de gener, se suspenen les classes a totes les escoles. Les escoles bressol i centres educatius de primaria i secundària romandran tancats. Es recomana extremar la precaució, evitar desplaçaments i estar atents als canals oficials.

L'Ajuntament de Figueres també ha informat que, juntament amb els serveis d'emergència i la Guàrdia Urbana, està fent seguiment del cabal del riu Manol, especialment a Palol de Vilatenim i a tot Vilatenim.

Paral·lelament, Interior recomana que les escoles de cinc comarques gironines tanquin dimecres pel temporal Gloria. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha assenyalat que la mesura és, sobretot, per evitar desplaçaments i problemes de mobilitat a l'Alt i Baix Empordà, al Gironès, la Selva i al Pla de l'Estany. Buch ha subratllat que el temporal continua i es preveu pluja intensa durant les pròximes hores. A més, ha assenyalat que la borrasca també ha provocat un fort onatge que ha afectat la totalitat del litoral català. "És evident que ha malmès una part important de la costa però la gravetat dels efectes la sabrem un cop hagi acabat l'episodi", ha afegit el conseller. Buch s'ha reunit aquesta tarda amb l'alcaldessa de Girona, els serveis d'emergències, delegats territorials i representants dels consells comarcals per avaluar les conseqüències del temporal a la demarcació. Continuen atents a la possibilitat de desbordament de l'Onyar al seu pas per Girona tot i que el cabal ha baixat al llarg de la tarda.

El conseller d'Interior ha mantingut aquesta tarda una reunió de coordinació per avaluar la situació provocada per la borrasca Gloria a comarques gironines. La trobada s'ha celebrat a la Delegació del Govern i, entre d'altres, hi han assistit l'alcaldessa de Girona, els caps dels diferents cossos d'emergències, delegats territorials i representants dels consells comarcals.

D'entrada, i davant la previsió que el temporal s'intensifiqui durant la matinada, Interior ha recomanat que demà se suspenguin classes al Gironès, la Selva, el Pla de l'Estany i els dos Empordans. "Ho fem sobretot per limitar la mobilitat en zones no urbanes i en aquelles vies secundàries, que en un moment donat poden acumular aigua i generar perill", ha dit Miquel Buch.

Seguint la recomanació, ja hi ha diversos ajuntaments de la demarcació que han començat a comunicar que demà les escoles no obriran. Aquest és el cas, per exemple, de Figueres, Girona mateix o d'altres municipis com Cassà de la Selva (Gironès) o Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà).

El conseller d'Interior també ha insistit que, mentre duri la borrasca, la ciutadania "no prengui riscos innecessaris" i segueixi en tot moment les recomanacions dels diferents cossos d'emergències. "Ens trobem davant un fenomen molt advers que, a més dels pics d'intensitat, destaca sobretot per l'acumulació de pluja, vent i onatge", ha dit en referència al Gloria.

"Ens preocupen les properes hores"



"Per això, ens preocupen les properes hores; no només en aquest territori, sinó també a l'extrem sud de Catalunya", ha afegit el conseller. Buch ha assegurat que és "possible" que aquest dimecres s'hagi d'afrontar "un episodi complex" i per això ha reiterat la crida a la precaució. "La suma d'onatge, vent, neu i pluja va acumulant-se i va generant deteriorament de mobiliari urbà, arbrat i fins i tot edificis", ha puntualitzat.

I aquí, en referència al litoral, el conseller d'Interior ha dit que és "evident" que el temporal ha malmès "una part important" de la costa catalana. "La gravetat dels efectes la sabrem un cop hagi acabat el temporal; però ens trobem davant d'un fenomen excepcional que segons ens marquen les previsions no s'acabarà fins dijous", ha subratllat Miquel Buch.

Alerta per la crescuda de l'Onyar

A Girona ciutat, tot i que el cabal de l'Onyar ha continuat baixant, es manté la situació d'emergència. Aquesta tarda, el riu porta 248 metres cúbics per segon (molt per sota del pic de 535 al qual ha arribat al matí). Però el conseller ja ha subratllat que no s'ha d'abaixar la guàrdia: "La pluja intensa que es preveu en les properes hores serà acumulativa, i ens preocupa el pas dels rius a prop dels habitatges".

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha explicat que l'Ajuntament ha parlat amb l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) per saber si hi podria haver la possibilitat que es desembassés aigua des de Susqueda (cosa que podria complicar la situació a l'Onyar, perquè no podria desembassar al Ter i es crearia un tap). "En principi, això no està previst", ha assegurat. Madrenas també ha dit que, d'acord amb les previsions, la situació més crítica, d'un possible desbordament, es podria viure demà a primera hora del matí (quan la pluja que caigui de matinada baixi pel riu).

"Per això preferim actuar amb cautela, perquè tota aquesta aigua se sumarà a la que ja porta ara el riu; estem tots activats en situació d'emergència", ha puntualitzat. Madrenas també ha dit que, en referència als centres educatius, a més de fer una instrucció per ordenar el tancament d'escoles aquest dimecres, des del consistori també es parlarà amb la Universitat de Girona (UdG) i se'ls informarà de la situació "perquè prenguin la decisió més adequada".