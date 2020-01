Cs Vilafant demana al consistori que eviti el tancament de l'oficina de Correus

La portaveu de Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament de Vilafant, Rebeca López, vol evitar el tancament de l'única oficina de Correus que té el municipi i per això ha presentat una moció per reclamar al govern que "es comprometi" a negociar amb Correus el manteniment de l'oficina. "Els mateixos treballadors estan recollint firmes perquè no volen marxar", ha evidenciat López, qui també explica que aquests empleats passarien a dependre de l'oficina de Figueres.

La regidora ha qualificat de "retrocés" permetre que un municipi de 5000 habitants perdi la seva oficina de Correus. En aquest sentit, ha posat de manifest els inconvenients que generarà quan, per exemple, els veïns que no es trobin a casa seva en hores de repartiment "hagin d'anar a buscar les cartes certificades i els paquets a Figueres on, per cert, l'oficina de Correus està situada en un lloc sense pràcticament aparcament".

López també ha volgut solidaritzar-se amb els treballadors de l'oficina de Vilafant i ha assegurat que aquesta moció també és "per contribuir a aconseguir que mantinguin els seus llocs de treball a la població".