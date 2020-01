Els centres educatius de Cadaqués i la Jonquera no fan classe pel temporal

L'Ajuntament de Cadaqués ha fet públic un comunicat per informar que aquest dimarts, 21 de gener, s'han suspès les classes a l'Escola Caritat Serinyana, a l'Institut Cap de Creus i a la Llar d'Infants Es Papanell degut al tall de llum que afecta a gran part de la demarcació de Girona. Endesa ha comunicat a l'Ajuntament que els talls de subministrament elèctric seran alternatius per zones de la comarca durant tot el dia. «Poden haver talls intermitents en diferents poblacions mentre duri l'avaria. Endesa no indica per quant de temps», ha informat el consistori.

Per precaució, la Policia Local de Cadaqués manté tancat l'accés a ses Ribes i sa Riera.

Situació a la Jonquera

Aquest dimarts 21 de gener s'han suspès totes les classes lectives a l'Instiut la Jonquera i a l'Escola Josep Peñuelas del Rio degut a la manca de professorat en ambdós centres, segons ha informat l'Ajuntament de la Jonquera. Les condicions meteorològiques adverses, els forts episodis de vent i la pluja que afecten el municipi i el conjunt de Catalunya al llarg de les darreres hores han impedit que el gruix de l'equip docent de l'institut i de l'escola poguessin traslladar-se fins als seus llocs de treball.

L'Ajuntament ha recomanat a les famílies que tinguin disponibilitat que recullin els seus fills i filles d'ambdós centres educatius.



Estat d'excepcionalitat

Aquesta excepcionalitat també s'ha donat en tres municipis més: l'Escola Puig d'Esquers de Colera, els instituts de Llançà i El Pedró de l'Escala tampoc no han pogut obrir.

De fet, aquesta situació també es produeix en altres comarques catalanes. L'alerta pel temporal Gloria, que provoca forts episodis de vent i afectacions de neu en algunes zones, ha obligat a tancar aquest dimarts centres educatius de diverses comarques de Catalunya, la qual cosa ha deixat sense classe més de 100.000 alumnes de primària i de secundària. A causa de la neu i les alertes de vent, també s'han suspès algunes rutes de transport escolar, mesura a la qual s'han vist afectats uns 2.300 estudiants.



Rutes de transport escolar suspeses

Pel que fa a les rutes del transport escolar suspeses a causa del vent i de la neu, la mesura ha afectat uns 2.300 alumnes en el conjunt de Catalunya, la majoria a les comarques gironines, amb 2.061 alumnes en total. En aquest cas, s'han suspès rutes de Torroella de Montgrí, Verges, Begur, Figueres, l'Escala, Llançà, Camprodon, Planoles, Banyoles, Esponellà, Olot, Vidreres, Sant Feliu de Buixalleu, Hostalric i Llagostera.