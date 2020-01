El 112 rep 4.402 trucades pel temporal Gloria, la majoria al Barcelonès i el Maresme

El telèfon d'emergències 112 ha rebut 4.402 trucades pel temporal Gloria fins a les 8 del matí d'aquest dimarts, la majoria al Barcelonès i al Maresme. El 112 adverteix que està rebent un gran volum de trucades per demanar informació, no per alertar d'emergències, i que això pot endarrerir la resposta operativa a les situacions d'emergència. Per això demana trucar al 012 si es vol demanar informació i no al 112. Protecció Civil també alerta que corren missatges falsos per les xarxes socials relatius a suspensió de classes i recorda la importància d'informar-se per canals oficials i no compartir informació rebuda a través de WhatsApp o Telegram sense contrastar-la.