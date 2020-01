L'Ajuntament de Figueres vol diversificar l'ocupació amb els 2 MEUR del SOC

La directora del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), Mercè Garau, acompanyada de l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha estat aquest matí a Figueres per presentar els programes de foment i millora de l'ocupació que hi ha en marxa actualment.

Garau ha pogut conèixer la inversió que ha fet l'Ajuntament dels dos milions d'euros que ha rebut del SOC i assegura que s'està traient un profit «extraordinari». Per una banda, el programa Treball als Barris atén a més de 200 persones per «donar les eines a la gent més vulnerable» perquè puguin formar part de la societat i tinguin oportunitats de treball, ha explicat la directora del SOC.

Un altre dels programes que se subvenciona és el Treball i Formació, amb 40 persones contractades per donar oportunitats laborals i resoldre problemes de la ciutat. En aquest sentit, Garau ha pogut constatar aquest matí la feina que estan fent aquestes persones. «Hem vist com dones de col·lectius molt vulnerables estan fent acció cívica, educativa, pedagògica a peu de carrer, elles són les més transformadores amb les persones que estan ajudant a tenir actituds molt cíviques al carrer», ha explicat Garau qui, assegura que els 2 MEUR «estan ben invertits» a la ciutat.



L'Institut Cendrassos ha estat l'últim punt de la visita amb la directora del SOC per presentar oficialment el nou curs de Formació Professional i Ocupacional que s'està duent a terme en el centre. Aquest curs, inèdit a la comarca i que es presenta com a prova pilot, ha sigut resultat d'una feina conjunta entre el Departament de Treball i Afers Socials i el d'Educació.

Es tracta d'una formació destinada a gent aturada, «sense cap requisit específic», amb la qual s'obtindrà un certificat de professionalitat. «D'entrada hi ha 40 alumnes, 20 dels quals estan fent la formació en l'àmbit del disseny i confecció de pàgines web i, la resta, en comptabilitat i gestió administrativa», han explicat la directora del centre educatiu i la del SOC.

Formació logística

L'alcaldessa assegura que aquesta subvenció del SOC suposa un «pas endavant» per avançar en la transformació econòmica i social de la ciutat. I ha recordat la necessitat d'obrir nous pols de formació a Figueres com el pol de formació logística que encara està sense determinar com ni quan serà «els estudis de logística arribaran, i segur que més aviat del que pensem, però ens heu de deixar treballar una mica més», ha detallat.

El, qui també ha estat present a l'acte, ha volgut destacar que aquests cursos també suposen uncom són els centres educatius, «aquest tipus de formació fa que uns espais públics que costen molts diners es puguin utilitzar el màxim».