Figueres activa l'acollida de persones sense sostre davant del temporal previst

L'Ajuntament de Figueres, davant les alertes meteorològiques emeses per la Direcció General de Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya, ha activitat el protocol d'acollida de persones sense sostre per la pertorbació que portarà baixes temperatures, fort vent, pluja i neu durant els pròxims dies a Figueres.

El consistori ha habilitat el centre social Joaquim Vallmajó per acollir i atendre totes aquelles persones vulnerables i evitar així que passin la nit al ras amb temperatures sota zero durant els pròxims tres dies, amb possibilitat de pròrroga, segons l'evolució meteorològica. L'horari d'atenció als usuaris serà des de les onze de la nit i fins a les 7 del matí.

Tanmateix, el cos de la Guàrdia Urbana de Figueres intensificarà el patrullatge de nit per evitar que no hi hagi ningú dormint al carrer i, en cas de detectar-se algun cas, es vetllarà perquè puguin passar la nit a cobert.

Finalment, Ajuntament i Guàrdia Urbana recomanen seguir la previsió meteorològica i els consells i recomanacions emesos des de la Direcció General de Protecció Civil.