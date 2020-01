Empuriabrava es promociona a la fira nàutica Boot de Düsseldorf, a Alemanya

Des de fa quatre anys el departament de turisme de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries participa juntament amb l'Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics a la Boot de Düsseldorf. Enguany la Boot celebra la seva 51 edició amb una participació al voltant dels 240.000 visitants i de quasi 2.000 expositors professionals del sector esdevenint la Fira Nàutica Internacional més important del món amb un total de 19 pavellons.

Segons explica l'Ajuntament de Castelló, "la Boot ofereix als apassionats del mar gaudir d'un espai únic a la Marina residencial d'Empuriabrava amb tot un ventall de possibilitats de natura, cultura i gastronomia al municipi, com a oferta complementària".

La Costa Brava es va consolidant com una destinació pels amants de la nàutica i així ho mostra la resposta dels visitants sobretot coneixedors d'Empuriabrava i el seu port. Aquest tipus d'acció promocional amb presència física ajuda a fidelitzar un sector turístic molt important per al municipi no només per la seva qualitat sinó també pel seu nivell econòmic.

Juntament amb el Saló Nàutic de París, la Boot es consolida com a espai de promoció i difusió imprescindible de la nostra oferta nàutica i també del sector immobiliari.