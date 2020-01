Cauen els primers flocs de neu a l'Albera i les Salines, amb temporal de mar a la Costa Brava

Les ratxes de vent han estat excepcionals aquesta matinada a sectors del litoral central, segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya. A Cabrils (Maresme) s'han registrat cops de vent de 116,6 quilòmetres per hora, els més forts dels seus gairebé 13 anys de dades, i l'Observatori Fabra de Barcelona ha detectat una ratxa de 104 km/h, la més elevada dels últims 8 anys. A més, neva a punts diversos de Catalunya, com ara a les Terres de l'Ebre, l'Empordà i la Catalunya Central. Ho fa, per exemple, a Tivissa (Ribera d'Ebre), Castellcir (Moianès), Sant Feliu de Pallerols (Garrotxa) i Roquetes (Baix Ebre). A l'Alt Empordà, els primers flocs han començat a caure a les parts més altes de la comarca, com és habitual en aquesta època, a les Salines i al Puig Neulós, per sobre de Maçanet de Cabrenys i Espolla. A la costa, l'onatge es fa notar a tota la Costa Brava.





Aquest matí també ha nevat a Falset (Priorat), Moià (Moianès), Pujalt (Anoia), la Granadella (Les Garrigues), Espinelves (Osona) i Sant Pau de Segúries (Ripollès).El vent segueix entre moderat i fort amb cops molts molt intensos a la meitat nord del litoral i el prelitoral i a punts de les Terres de l'Ebre, el Pirineu i el Prepirineu. S'han registrat ratxes màximes de 121 km/h a Puig Sesolles.