Meteocat anuncia una complicació del temps amb nevades i llevantada

El Servei Català de Meteorologia, Meteocat, segueix alertant de la progressiva complicació del temps a la major part del territori català, amb possibles nevades a cotes baixes, descensos de temperatures i llevantada al litoral.





La situació meteorològica s'ha d'anar complicant ja des d'avui mateix per:

- notable alteració marítima

- cops molt forts de vent

- precipitació extremadament abundant

- i nevada copiosa, al principi a cotes baixes.

Més informació en el butlletí:https://t.co/dvBoqBQmJb — Meteocat (@meteocat) January 19, 2020

Segons la previsó, un front podrà deixar noves precipitacions aquest diumenge, que avançaran d'oest a est i de nord a sud, amb unaque estarà al voltant dels, però que baixarà puntualment als 600 a l'extrem sud ja de matinada.A partir de dilluns es preveu la formació d'una depressió que es gestarà al sud de les Illes Balears i donarà lloc a unque incidirà directament sobre Catalunya. Aquesta configuració donarà lloc a una normalització de la temperatura, però també a un episodi de precipitacions continuades, sobretot a la meitat est i a la resta del litoral i del prelitoral, on es podrien acumular quantitats importants de pluja. Dilluns al matí, a causa de la barreja de les dues masses d'aire, la freda que hi haurà sobre Catalunya i la més càlida procedent de la Mediterrània, podria donar lloc a. A partir de llavors la cota de neu aniria pujant progressivament i les nevades es restringirien al Pirineu.A banda, el vent de gregal i llevant, que bufaran entre moderats i forts, produiran un destacat temporal marítim a la costa.Els models meteorològics a mitjà termini indiquen que aquesta situació es podria mantenir fins dijous, quan la depressió s'aniria afeblint.Per aquest motiu elha emès preavisos peri perTot i això, petits canvis en la situació de la depressió produirà diferències notables en la situació meteorològica. A causa d'aquesta possible variació caldrà seguir amb atenció les següents actualitzacions de la predicció.Més informació ai a les xarxes socials